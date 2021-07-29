«Я совершил ошибку». Руни извинился за фотографии с полуобнажёнными девушками

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни принёс извинения семье и клубу за фотографии с полураздетыми девушками.

«Я совершил ошибку. Я был гостем на частной вечеринке вместе с двумя моими друзьями. Хотел бы извиниться перед своей семьёй и клубом за фотографии, которые распространялись в социальных сетях», — приводит слова Руни Sky Sports.

Напомним, ранее в Сети появилось несколько фотографий, на которых англичанин предстаёт в гостиничном номере с тремя полураздетыми девушками. На снимках Уэйн спит на стуле, в то время как девушки позируют в его комнате в нижнем белье. Сообщалось, что Уэйн Руни и несколько его друзей пошли на вечеринку после поражения от «Солфорд Сити» (1:2) в предсезонном товарищеском матче.