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Роберто Карлос назвал лучшего игрока чемпионата Европы — 2020

Роберто Карлос назвал лучшего игрока чемпионата Европы — 2020
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Легендарный защитник сборной Бразилии Роберто Карлос назвал лучшего футболиста прошедшего чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Люк Шоу был лучшим игроком турнира. Он должен продолжать так играть. Это важно. Я смотрел все матчи Евро-2020, и сборная Англии играла очень хорошо. Поражения — это часть игры, часть футбола, и я очень надеюсь, что они хорошо выступят на чемпионате мира. Если они смогут поддерживать эти стандарты, то заслужат награду», — приводит слова Карлоса GQ.

Сборная Англии дошла до финала Евро-2020, где проиграла сборной Англии. Люк Шоу провёл на турнире 6 матчей за сборную Англии, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Шоу получил травму в матче 1/8 финала с национальной командой Германии (2:0). Но полученное повреждение не помешало игроку продолжить выступление на турнире. 26-летний футболист играл с травмой в четвертьфинале с Украиной (4:0), где он сделал 2 голевые передачи, в полуфинале с Данией (2:1 ДВ) и в финале с Италией (1:1, 2:3 по пен.), где он забил единственный гол сборной Англии.

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