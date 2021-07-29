Михаил Меркулов обратился к «Рубину» после перехода в хорватский клуб

27-летний защитник Михаил Меркулов поблагодарил «Рубин» после перехода в хорватский клуб «Риека».
«Хочу сказать спасибо всем сотрудникам клуба, медицинскому штабу, всем футболистам и поблагодарить тренерский состав за прошедший футбольный год. Я многое узнал для себя в плане футбола, несмотря на небольшое количество проведённых матчей. Даже участвуя в тренировочном процессе, я вырос как футболист. Я думаю, все понимают, что непросто играть один в один с Хвичей, Макаром и Бакой. Большое спасибо руководству клуба за то, что создаются условия для роста футболистов. Спасибо большое болельщикам, которые в скором времени будут заполнять стадион до отказа. Хочу пожелать всем хорошего сезона, побед и без травм», — написал Меркулов в своём «инстаграме».
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