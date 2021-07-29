Жером Боатенг получил предложения от двух клубов

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг, пребывающий в статусе свободного агента после истечения контракта в конце июня, может в скором времени обзавестись командой.



Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», 32-летний футболист за последние несколько дней получил два предложения — от «Севильи» и «Герты», за которую он уже выступал ранее. Оба клуба готовы подписать с Жеромом контракт на два сезона с опцией продления ещё на год.



В случае перехода в «Герту» Боатенг сможет выходить на поле вместе со своим братом, полузащитником Кевином-Принсом Боатенгом. В «Севилье» же он получит возможность выступать в Лиге чемпионов.



Боатенг выступал за «Баварию» с лета 2011 года. С 2009 по 2019 год он вызывался в сборную Германии, в составе которой стал чемпионом мира в 2014 году. До «Баварии» Жером играл за «Манчестер Сити», «Гамбург» и «Герту».

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