Гол Мойзе Кина принёс «Эвертону» победу в матче с «Пумас»

«Эвертон» одержал победу в товарищеском матче с «Пумас». Встреча прошла в Орландо (США) и завершилась со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на 20-й минуте матча. Его автором стал нападающий «ирисок» Мойзе Кин. Он вышел один на один с вратарём мексиканской команды, не сумел переиграть его с первой попытки, после чего поразил пустые ворота.

Видеообзор матча:

В минувшем сезоне «Эвертон» занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 38 турах команда набрала 59 очков. От зоны еврокубков «ирисок» отделили три очка.



В нынешнее межсезонье у «Эвертона» сменился главный тренер. Команду покинул Карло Анчелотти, получивший предложение от мадридского «Реала». Место итальянца занял испанский специалист Рафаэль Бенитес, известный по работе в «Ливерпуле».