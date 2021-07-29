Гол Мойзе Кина принёс «Эвертону» победу в матче с «Пумас»

«Эвертон» одержал победу в товарищеском матче с «Пумас». Встреча прошла в Орландо (США) и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 20-й минуте матча. Его автором стал нападающий «ирисок» Мойзе Кин. Он вышел один на один с вратарём мексиканской команды, не сумел переиграть его с первой попытки, после чего поразил пустые ворота.
В минувшем сезоне «Эвертон» занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 38 турах команда набрала 59 очков. От зоны еврокубков «ирисок» отделили три очка.
В нынешнее межсезонье у «Эвертона» сменился главный тренер. Команду покинул Карло Анчелотти, получивший предложение от мадридского «Реала». Место итальянца занял испанский специалист Рафаэль Бенитес, известный по работе в «Ливерпуле».
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