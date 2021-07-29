Гиа Григалава рассказал о причинах стычки с бывшим тренером ЦСКА Василием Березуцким

Бывший защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава рассказал о потасовке, которая произошла в подтрибунном помещении после матча Кубка России сезона-2020/2021 с ЦСКА (1:2).



«Вообще, что касается этого инцидента — там всё раздули до огромных масштабов. Была обычная ситуация, а преподнесли так, будто я кого-то убил.



Игра с самого начала была напряжённой. Плюс мы пропустили в концовке обидный гол. Мы уходили с поля подавленные, в плохом настроении. В подтрибунке была неразбериха. Березуцкий, который Василий, позволил себе высокомерно выразиться в адрес «Арсенала». Я не мог молчать — задевали мою команду. Но драки не было, как это изначально писали в СМИ.



Березуцкий сказал, что я накинулся на Бохинена? Это кто? Первый раз вообще слышу об этом. Ну, ладно, пускай говорит, что хочет. Это всё пройденный этап», — цитирует Григалаву Sport24.