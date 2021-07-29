Гиа Григалава рассказал о причинах стычки с бывшим тренером ЦСКА Василием Березуцким

Бывший защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава рассказал о потасовке, которая произошла в подтрибунном помещении после матча Кубка России сезона-2020/2021 с ЦСКА (1:2).
«Вообще, что касается этого инцидента — там всё раздули до огромных масштабов. Была обычная ситуация, а преподнесли так, будто я кого-то убил.
Игра с самого начала была напряжённой. Плюс мы пропустили в концовке обидный гол. Мы уходили с поля подавленные, в плохом настроении. В подтрибунке была неразбериха. Березуцкий, который Василий, позволил себе высокомерно выразиться в адрес «Арсенала». Я не мог молчать — задевали мою команду. Но драки не было, как это изначально писали в СМИ.
Березуцкий сказал, что я накинулся на Бохинена? Это кто? Первый раз вообще слышу об этом. Ну, ладно, пускай говорит, что хочет. Это всё пройденный этап», — цитирует Григалаву Sport24.
- 29 июля 2021
-
10:39
-
10:28
-
10:20
-
10:16
-
10:00
-
09:54
-
09:45
-
09:27
-
09:27
-
08:34
-
07:44
-
02:02
-
01:22
-
00:59
-
00:53
-
00:26
-
00:23
- 28 июля 2021
-
23:58
-
23:35
-
23:25
-
23:14
-
23:13
-
23:02
-
22:38
-
22:36
-
22:19
-
22:12
-
21:51
-
21:50
-
21:38
-
21:23
-
21:16
-
20:54
-
20:52
-
20:50