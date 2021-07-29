«Бавария» на своём поле проиграла мёнхенгладбахской «Боруссии»
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«Бавария» потерпела поражение в товарищеском матче с мёнхенгладбахской «Боруссией». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 0:2.
Гости вышли вперёд на 59-й минуте благодаря точному удару полузащитника Ханнеса Вольфа, замкнувшего заброс за спины футболистов обороны хозяев. На 76-й минуте преимущество «Боруссии» удвоил защитник Михаэль Вентцель. Ему удалось забить с острого угла, после того как вратарь неудачно отразил мяч.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
28 июля 2021, среда. 19:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
0 : 2
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
0:1 Вольф – 59' 0:2 Wentzel – 76'
В прошлом сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии в девятый раз кряду и в 31-й с момента основания клуба. В Лиге чемпионов мюнхенская команда добралась до четвертьфинала, а в Кубке — до второго раунда.
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