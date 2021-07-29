«Челси» представил новую гостевую форму. Она жёлтая

«Челси» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового выездного комплекта игровой формы, в котором команда будет выходить на поле в следующем сезоне.
Экипировка выполнена в жёлтом цвете, на футболке присутствуют горизонтальные тонкие чёрные полосы. Манджеты и большая часть воротника тоже сделаны чёрными. Техническим спонсором лондонского клуба является американская фирма Nike.
Фото: Официальный сайт ФК «Челси»
В прошлом сезоне «Челси» во второй раз в своей истории и впервые с 2012 года выиграл Лигу чемпионов. В турнирной таблице английской Премьер-лиги команда заняла четвёртое место, гарантировав себе место в главном еврокубке. Также лондонцы добрались до финала Кубка Англии.
Новый сезон АПЛ близко! Следи за лучшим футболом на планете в специальном телеграм-канале.
- 29 июля 2021
-
10:39
-
10:28
-
10:20
-
10:16
-
10:00
-
09:54
-
09:45
-
09:27
-
09:27
-
08:34
-
07:44
-
02:02
-
01:22
-
00:59
-
00:53
-
00:26
-
00:23
- 28 июля 2021
-
23:58
-
23:35
-
23:25
-
23:14
-
23:13
-
23:02
-
22:38
-
22:36
-
22:19
-
22:12
-
21:51
-
21:50
-
21:38
-
21:23
-
21:16
-
20:54
-
20:52
-
20:50