«Челси» представил новую гостевую форму. Она жёлтая

«Челси» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового выездного комплекта игровой формы, в котором команда будет выходить на поле в следующем сезоне.



Экипировка выполнена в жёлтом цвете, на футболке присутствуют горизонтальные тонкие чёрные полосы. Манджеты и большая часть воротника тоже сделаны чёрными. Техническим спонсором лондонского клуба является американская фирма Nike.

Фото: Официальный сайт ФК «Челси»

В прошлом сезоне «Челси» во второй раз в своей истории и впервые с 2012 года выиграл Лигу чемпионов. В турнирной таблице английской Премьер-лиги команда заняла четвёртое место, гарантировав себе место в главном еврокубке. Также лондонцы добрались до финала Кубка Англии.

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