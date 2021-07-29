Арбитр Бьорн Куйперс завершит профессиональную карьеру в августе

Футбольный судья Бьорн Куйперс заявил, что завершит профессиональную карьеру 7 августа. Последним матчем для арбитра станет встреча за Суперкубок Нидерландов, в котором сыграют «Аякс» и ПСВ.



«Это было здорово. Говорят, что останавливаться нужно на пике. В моем случае считаю, что лучшего момента, чем этот, уже не будет», — цитирует Куйперса журналист Крис Уильямс в своём «твиттере».



Бьорн Куйперс начал карьеру футбольного арбитра в 2002 году. 48-летний судья из Нидерландов отработал на двух чемпионатах мира (2014, 2018), трёх чемпионатах Европы (2012, 2016, 2020). Он также обслуживал матчи Суперкубка УЕФА (2011), финала Лиги Европы (2013, 2018), финала Лиги чемпионов (2014) и финала чемпионата Европы – 2020.

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