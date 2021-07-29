«Манчестер Сити» показал гостевую форму на сезон-2021/2022

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте опубликовал фотографии выездного комплекта игровой формы, в котором команде предстоит выступить в сезоне-2021/2022.



Экипировка выполнена в белом цвете. При этом клубная эмблема и другие вставки сделаны переливающимися. Техническим спонсором английской команды является немецкая фирма Puma.

Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Сити»

Ранее «Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму.



«Манчестер Сити» в минувшем сезоне стал чемпионом Англии, а также завоевал Кубок лиги. В Кубке Англии подопечные Хосепа Гвардиолы добрались до полуфинала, где уступили «Челси». Также «горожане» дошли до финала Лиги чемпионов, где вновь проиграли синим.

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