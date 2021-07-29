Наиль Умяров рассказал, что Руй Витория изменил в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров, что изменилось в клубе с приходом нового главного тренера Руя Витории.
«Начали больше работать именно на поле. Больше игровых упражнений, начиная с разминки — всё через мяч. Понятно, что тренеры разные, у каждого своя психология, виденье, требования. Это нормально.
Я больше участвую в розыгрыше мяча. Когда было три центральных защитника, они чаще начинали атаки, опорники действовали выше. Сейчас, так как защитника два, мы должны быть таким стержнем между обороной и атакой, чаще получать мяч и доводить его в атакующую стадию.
Витория старается, чтобы мы наслаждались моментами, когда мы с мячом, действовали раскрепощённо в атаке. Думаю, это правильно. Если футболист играет на негативе, мучается, то вряд ли добьётся положительного результата», — цитирует Умярова «Матч ТВ».
- 29 июля 2021
-
11:56
-
11:53
-
11:32
-
11:21
-
11:20
-
11:15
-
10:57
-
10:39
-
10:28
-
10:20
-
10:16
-
10:00
-
09:54
-
09:45
-
09:27
-
09:27
-
08:34
-
07:44
-
02:02
-
01:22
-
00:59
-
00:53
-
00:26
-
00:23
- 28 июля 2021
-
23:58
-
23:35
-
23:25
-
23:14
-
23:13
-
23:02
-
22:38
-
22:36
-
22:19
-
22:12
-
21:51