Наиль Умяров рассказал, что Руй Витория изменил в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров, что изменилось в клубе с приходом нового главного тренера Руя Витории.



«Начали больше работать именно на поле. Больше игровых упражнений, начиная с разминки — всё через мяч. Понятно, что тренеры разные, у каждого своя психология, виденье, требования. Это нормально.



Я больше участвую в розыгрыше мяча. Когда было три центральных защитника, они чаще начинали атаки, опорники действовали выше. Сейчас, так как защитника два, мы должны быть таким стержнем между обороной и атакой, чаще получать мяч и доводить его в атакующую стадию.



Витория старается, чтобы мы наслаждались моментами, когда мы с мячом, действовали раскрепощённо в атаке. Думаю, это правильно. Если футболист играет на негативе, мучается, то вряд ли добьётся положительного результата», — цитирует Умярова «Матч ТВ».