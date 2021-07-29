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«Кешля» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций начнётся в 19:00

«Кешля» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций начнётся в 19:00
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Сегодня, 29 июля, состоится матч «Кешля» — «Сочи». Ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций пройдёт на стадионе «Шафа» в Баку (Азербайджан). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Беларуси во главе с Виктором Шимусиком. Помогать ему будут ассистенты Антон Гусев и Сергей Косовец. Резервный рефери — Виталий Малютин.

Первый матч «Сочи» с «Кешлей» состоялся на стадионе «Фишт» в Сочи 22 июля и завершился разгромной победой российской команды со счётом 3:0.

Напомним, Лига конференций станет третьим еврокубковым турниром. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.

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