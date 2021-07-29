Агент Джикии рассказал, почему защитник до сих пор не подписал контракт со «Спартаком»

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о переговорах своего клиента и клуба по поводу продления контракта.
«Всё в порядке. Надеюсь, что в ближайшее время новый договор между Джикией и «Спартаком» будет подписан. Идёт конструктивное общение между мной и руководством клуба.
Нужно прояснить некоторые вещи, которые происходят в «Спартаке»: руководством клуба принята и утверждена концепция развития на ближайший годы. В соответствии с ней контракт футболиста должен содержать фиксированную заработную плату и систему бонусов. С помощью этой системы бонусов игроки могут зарабатывать больше за счёт успешных результатов.
По срокам контракта мы договорились. Сейчас мы как раз обсуждаем фиксированную зарплату и бонусную составляющую. Правда ли, что Джикии предложили меньшую фиксированную зарплату, чем было? Нет, это неправда», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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