«Ковровая бомбардировка». Уткин — о работе Цорна и распродаже в «Локомотиве»

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал информацию, что новый технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал другим клубам приобрести лидеров команды.



«Никто не может понять, что происходит в «Локомотиве». Оказывается, всё это время Томас Цорн предлагал клубам РПЛ Крыховяка, Смолова, Антона Миранчука, Баринова и даже Дмитрия Живоглядова! Понимаете, если кто-то предлагает из «Локомотива» уйти Живоглядову, то дальше идти просто некуда. Если и Живоглядова продают, ну кто же в лавке-то останется?!



Действительно, всё это очень напоминает тот ход, который однажды Томас Цорн провернул в «Спартаке». Когда «Спартак» уже сыграл Кубок Матч Премьер, была раздана куча интервью о том, какая команда вступает в новый сезон, кто в ней будет играть, как себя проявляет Фернандо… А потом получилось, что все эти футболисты должны через три недели, максимум четыре, уезжать и вместо них приедут другие, которых мы ещё не знаем.



Это такая манера работы Томаса Цорна. Такая ковровая бомбардировка. И потом на этом месте, возможно, что-то ещё построится. Кстати, постраивается сейчас уже без участия Цорна особенного», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.