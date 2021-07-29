На матч «Крылья Советов» – «Спартак» будет допущено до 500 человек

На матч 2-го тура Российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Спартаком», будет допущено до 500 человек, включая участников матча, сообщает пресс-служба самарского клуба.



В настоящий момент управление Роспотребнадзора по Самарской области против проведения домашних футбольных матчей с участием зрителей в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции среди населения Самарской области, сохранением устойчивой динамики к росту еженедельно регистрируемых новых случаев заболевания.



Из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, сложившейся в настоящее время в Самарской области, а также в соответствии с требованиями Управления Роспотребнадзора по Самарской области, клуб не реализует билетную программу на матч «Крылья Советов» – «Спартак». В связи с этим реализация билетов в гостевой сектор также производиться не будет.