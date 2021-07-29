На матч «Крылья Советов» – «Спартак» будет допущено до 500 человек

На матч 2-го тура Российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Спартаком», будет допущено до 500 человек, включая участников матча, сообщает пресс-служба самарского клуба.
В настоящий момент управление Роспотребнадзора по Самарской области против проведения домашних футбольных матчей с участием зрителей в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции среди населения Самарской области, сохранением устойчивой динамики к росту еженедельно регистрируемых новых случаев заболевания.
Из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, сложившейся в настоящее время в Самарской области, а также в соответствии с требованиями Управления Роспотребнадзора по Самарской области, клуб не реализует билетную программу на матч «Крылья Советов» – «Спартак». В связи с этим реализация билетов в гостевой сектор также производиться не будет.
- 29 июля 2021
-
13:30
-
13:20
-
13:16
-
12:57
-
12:49
-
12:31
-
11:56
-
11:53
-
11:32
-
11:21
-
11:20
-
11:15
-
10:57
-
10:39
-
10:28
-
10:20
-
10:16
-
10:00
-
09:54
-
09:45
-
09:27
-
09:27
-
08:34
-
07:44
-
02:02
-
01:22
-
00:59
-
00:53
-
00:26
-
00:23
- 28 июля 2021
-
23:58
-
23:35
-
23:25
-
23:14
-
23:13