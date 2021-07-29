Матч «Уфа» — «Динамо» смогут посетить до 1000 человек. Свободной продажи билетов не будет

«Уфа» на своём официальном сайте выступила с заявлением об ограничениях на предстоящем матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо», который пройдёт в Уфе 31 июля.



«Согласно указу главы Республики Башкортостан Радия Хабирова от 26 июля 2021 года № УГ-379 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), ФК «Уфа» обратился в Роспотребнадзор за разъяснениями по поводу посещения болельщиками матча 2-го тура РПЛ «Уфа» — «Динамо». Нам согласовали присутствие на матче до 1000 человек.



Таким образом, ФК «Уфа» принял решение, что в свободной продаже билетов не будет, предстоящий матч смогут посетить: воспитанники школы ФК «Уфа»; сектора активной поддержки клуба; болельщики, купившие абонементы на сезон-2020/2021; фанаты команды соперника по гостевой квоте. Просим отнестись с пониманием, берегите себя и своих близких», — говорится в заявлении.

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