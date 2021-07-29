«Реал» продлил контракт с Даниэлем Карвахалем

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Даниэлем Карвахалем.
Новое соглашение между «Королевским клубом» и 29-летним испанским футболистом рассчитано на четыре сезона — до лета 2025 года. Предыдущий договор истекал следующим летом.
Карвахаль является воспитанником «Реала», откуда в 2012 году перебрался в «Байер-04». Спустя год «сливочные» воспользовались возможностью обратного выкупа Даниэля. В составе мадридской команды защитник к настоящему моменту дважды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и два Суперкубка страны, по четыре раза выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА.
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