«Реал» продлил контракт с Даниэлем Карвахалем

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Даниэлем Карвахалем.



Новое соглашение между «Королевским клубом» и 29-летним испанским футболистом рассчитано на четыре сезона — до лета 2025 года. Предыдущий договор истекал следующим летом.



Карвахаль является воспитанником «Реала», откуда в 2012 году перебрался в «Байер-04». Спустя год «сливочные» воспользовались возможностью обратного выкупа Даниэля. В составе мадридской команды защитник к настоящему моменту дважды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и два Суперкубка страны, по четыре раза выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА.

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