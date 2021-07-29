Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал вылет сборной Германии с Олимпийских игр в Токио.



«Я не могу сказать, что исключительно футбол занимает всё моё внимание и время. Мне нравится наблюдать за многими видами спорта. Олимпиада приковывает внимание. Если говорить про сборную Германии, я не особо удивлён их вылету с Олимпиады. Состав бы не оптимален и короткая скамейка. Германия выступала на различных турнирах, поэтому так случилось. Повторюсь, результат футбольной олимпийской команды не удивил.



Мы смотрим выступления россиян и на нашей тренировочной базе всегда радуемся медалям. Если говорить о том, что сборная России без флага и гимна, это больше та тема, которая является политической. Со своей стороны, скажу, что я мало вовлечён в эту тему», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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