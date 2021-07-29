Футболист «Ювентуса» заразился коронавирусом. Команда отправлена на карантин

«Ювентус» на своём официальном сайте сообщил о случае заражения коронавирусом в команде.
По итогам тестирования футболистов стало известно, что инфекция была выявлена у полузащитника Хамза Рафья. В связи с этим команда отправилась на карантин. При этом игроки, у которых будут отрицательные тесты, смогут тренироваться, но не будут контактировать с кем-либо за пределами группы.
Напомним, «Ювентус» до старта сезона-2021/2022 должен был провести товарищеский матч с «Монцей». Встреча была запланирована на 31 июля. Состоится ли матч с учётом новых обстоятельств, не уточняется.
В 1-м туре предстоящего розыгрыша итальянской Серии А «Ювентус» сыграет с «Удинезе». Матч пройдёт на стадионе «Дачия Арена» в Удине 22 августа.
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