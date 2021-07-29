Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Ювентуса» заразился коронавирусом. Команда отправлена на карантин

Футболист «Ювентуса» заразился коронавирусом. Команда отправлена на карантин
Комментарии

«Ювентус» на своём официальном сайте сообщил о случае заражения коронавирусом в команде.

По итогам тестирования футболистов стало известно, что инфекция была выявлена у полузащитника Хамза Рафья. В связи с этим команда отправилась на карантин. При этом игроки, у которых будут отрицательные тесты, смогут тренироваться, но не будут контактировать с кем-либо за пределами группы.

Напомним, «Ювентус» до старта сезона-2021/2022 должен был провести товарищеский матч с «Монцей». Встреча была запланирована на 31 июля. Состоится ли матч с учётом новых обстоятельств, не уточняется.

В 1-м туре предстоящего розыгрыша итальянской Серии А «Ювентус» сыграет с «Удинезе». Матч пройдёт на стадионе «Дачия Арена» в Удине 22 августа.

Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть.

Новость по теме
Роналду вернулся к тренировкам в «Ювентусе»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021