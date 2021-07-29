«Okko Спорт» будет эксклюзивно показывать матчи Кубка Италии в России

Okko приобрёл эксклюзивные права на трансляцию Кубка Италии. По условиям контракта пользователи «Okko Спорт» смогут смотреть матчи турнира на протяжении трёх лет, начиная с сезона 2021/2022.



Отмечается, что обладатели действующих подписок «Okko Спорт» и «Okko Футбол» смогут смотреть Кубок Италии без дополнительной платы. Трансляции начнутся с предварительного этапа турнира – первыми играми, доступными в сервисе, станут августовские матчи «Комо» с «Катандзаро», «Тернаны» с «Авеллино», «Перуджи» с «Зюйдтиролем» и «Падовы» с «Алессандрией».



“Покупка прав на трансляцию Кубка Италии и чемпионата Испании – это одни из многих шагов, которые «Okko Спорт» предпримет для того, чтобы оставаться лучшим сервисом спортивных трансляций и радовать ценителей красивого футбола. У нас впереди много больших новостей, поэтому спешите покупать подписки по специальной цене», — сказал генеральный директор «Okko Спорт» Олег Манжа.