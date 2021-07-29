Объявлен лучший гол Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021

УЕФА в своём официальном «твиттере» объявил победителя голосования за лучший гол Лиги чемпионов в прошлом сезоне.
Больше всего голосов набрал мяч «Порту» в ворота «Челси» в ответном четвертьфинальном матче. На третьей компенсированной к основному времени встречи минуте защитник португальской команды Нану совершил подачу с фланга, и нападающий Мехди Тареми эффектным ударом через себя отправил мяч в верхний угол ворот.
Гол стал единственным в матче, однако «Порту», несмотря на победу, вылетел из-за поражения в первом матче (0:2). «Челси» в результате добрался до финала, где одолел «Манчестер Сити» (1:0). Для синих эта победа в главном еврокубковом турнире стала второй в истории и первой с 2012 года.
Права на видео принадлежат UEFA. Ролик доступен в «твиттере» организации.
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