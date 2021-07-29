Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон близок к переходу в «Венецию»

«Венеция» близка к приобретению полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона на правах аренды, сообщает trivenetogoal. По информации источника, в ближайшие дни исландский футболист должен пройти медобследование.



22-летний игрок выступает за ЦСКА с 2018 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2023 года. В минувшем сезоне Арнор Сигурдссон провёл за ЦСКА 31 матч, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 4,5 млн.



Напомним, футбольный клуб «Венеция» вернулся в элитный дивизион Италии, Серию А, спустя 20 лет. За всю свою историю «Венеция» семь раз получала путёвку в элитный дивизион Италии. По итогам сезона-2020/2021 в Серию А также вышел футбольный клуб «Эмполи».

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