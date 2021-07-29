Райола предложил «Ливерпулю» купить Погба

Агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба, ищет новую команду для своего клиента.
Как сообщает Le10sport.com, в ходе общения с руководителями «Ливерпуля» Райола предложил им приобрести 28-летнего футболиста. Красные ответили, что в нынешнее трансферное окно такой переход невозможен, но не исключили, что обратятся к услугам Поля зимой, когда у того останется полгода по контракту с «Манчестер Юнайтед».
Напомним, основным претендентом на Погба считается «Пари Сен-Жермен». Недавно фанаты французского клуба провели акцию против трансфера игрока.
В прошлом сезоне Погба провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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