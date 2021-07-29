Вратарь «ПСЖ» Ареола отправится в очередную аренду в клуб АПЛ

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Альфонс Ареола снова продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере», француз отправится в «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды. Соглашение будет включать в себя право выкупа 28-летнего голкипера. Контракт Ареола с парижанами действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 17 млн.

Альфонс Ареола — воспитанник «ПСЖ». С 2013 года вратарь разъезжает по арендам. Француз успел поиграть за «Ланс», «Бастию», «Вильярреал», мадридский «Реал». В минувшем сезоне Ареола выступал за «Фулхэм». Он провёл в минувшем сезоне АПЛ 36 матчей, в которых пропустил 48 голов.

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