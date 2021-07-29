«Кешля» — «Сочи»: составы команд на ответный матч квалификации Лиги конференций

Сегодня, 29 июля, состоится матч «Кешля» — «Сочи». Ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций пройдёт на стадионе «Шафа» в Баку (Азербайджан). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Известны составы команд.
«Кешля»: Ст. Намашко, Гыртымов, Т. Гулиев, Алиев, Гаджиев, Фелипе Сантос, Гудьяби, Салахлы, Бойович, Нету, Гигаури.
Запасные: Валиев, Байрамов, Диниев, Т. Ахундов, Велизаде, Амирджанов, Мустафаев, Юнанов, Абдуллаев, Магеррамлы.
«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Прохин, Родригао, Юрганов, Маргасов, Бурмистров, Цаллагов, Ангбан, Воробьёв, Дуганджич.
Запасные: Адамов, Барач, Барсов, Колмаков, Маммана, Заика.
Обслужит встречу бригада арбитров из Беларуси во главе с Виктором Шимусиком. Помогать ему будут ассистенты Антон Гусев и Сергей Косовец. Резервный рефери — Виталий Малютин.
Первый матч «Сочи» с «Кешлей» состоялся на стадионе «Фишт» в Сочи 22 июля и завершился разгромной победой российской команды со счётом 3:0.
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