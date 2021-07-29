Кристиан Эриксен не сможет играть минимум до февраля 2022 года

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен ещё имеет шансы сыграть за итальянский клуб в Серии А.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, датчанину запрещено играть минимум до февраля 2022 года. Однако затем, если после проведения диагностики врачи увидят, что осложнения на сердце были связаны со временным воспалением и разрешат хавбеку удалить дефибриллятор, то Эриксен может вернуться в профессиональный футбол и сыграть за «Интер». Ранее сообщалось, что Кристиан не может быть допущен к матчам Серии А из-за ношения дефибриллятора. Время, необходимое для тестирования и удаления имплантата, составляет не менее шести месяцев.

Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Футболисту был установлен кардиовертер-дефибриллятор.

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