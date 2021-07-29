«Спартак» заявил Понсе в РПЛ под 9-м номером, который ранее принадлежал Кокорину

Московский «Спартак» дозаявил на участие в Российской Премьер-Лиге аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе, информирует сайт РПЛ.
Примечательно, что теперь Понсе будет выступать за «Спартак» под 9-м номером на спине. Последним, кто играл за «Спартак» под этим номером, был Александр Кокорин.
В сезоне-2020/21 24-летний футболист провёл за «Спартак» 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 7 млн.
Аргентинец выступает за «Спартак» с 2019 года. Ранее он играл за «АЕК», «Лилль», «Гранаду» и «Ньюэллс Олд Бойз».
В новом сезоне Понсе ещё не играл за «Спартак», так как находился в расположении сборной Аргентины на Олимпийских играх в Токио.
- 29 июля 2021
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