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«Спартак» объяснил, почему не продаёт билеты на матч с «Бенфикой»

Московский «Спартак» выступил с заявлением по поводу отсутствия в продаже билетов на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Красно-белые, напоминаем, что ввиду коронавирусных ограничений продажа билетов на матча «Спартак» — «Бенфика» на данный момент не осуществляется. Сейчас клуб ждёт решения Роспотребнадзора о допуске зрителей на игру. Будьте внимательны и не приобретайте билеты на сторонних сайтах», — написала пресс-служба «Спартака».

Матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.

Встречу обслужит испанская бригада судей во главе с Карлосом дель Серро. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвёртый рефери — Хавьер Альберола.

Напомним, победителем минувшего розыгрыша Лиги чемпионов является лондонский «Челси». В финале турнира синие обыграли «Манчестер Сити». Встреча закончилась в основное время со счётом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте забил полузащитник «Челси» Кай Хаверц.