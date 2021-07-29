Де Дзерби: я не буду делать «Сассуоло» из «Шахтёра»

Новоиспечённый главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто Де Дзерби ответил на вопрос, будет ли он применять во главе «горняков» свои наработки с прошлого места клубной прописки – итальянского «Сассуоло».

«Все тренеры берут что-то от других тренеров, но ты и сам должен знать специфику и философию своей игры, потому что у каждой команды есть свои нюансы, есть свои футболисты, и это очень сложно – повторить одно и то же в разных командах.

И я не буду делать из «Шахтёра» «Сассуоло», потому что есть разные игроки, разные культуры, разные философии, чемпионат Италии и чемпионат Украины отличаются. Конечно, сложно поддерживать одну философию игры, но надо понимать, где ты работаешь, и адаптироваться», — приводит слова Де Дзерби Tribuna.