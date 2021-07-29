«Нижний Новгород» подписал защитника сборной Венгрии

Защитник Венгрии Акош Кечкеш подписал контракт с «Нижним Новгородом». 25-летний футболист сборной Венгрии подписал с нижегородцами контракт сроком на два года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

«Я пришёл в «Лугано», будучи молодым игроком, и провёл в этом клубе три года. Это был большой опыт для меня. По окончании контракта с «Лугано» у меня было несколько предложений от различных клубов. Но, посоветовавшись со своим агентом и со своей семьёй, я решил заключить контракт с «Нижним Новгородом». Почему? Нижегородский клуб играет в Российской Премьер-Лиге, а это очень высокий уровень. Мы поговорили с главным тренером «Нижнего Новгорода» Александром Анатольевичем Кержаковым, он произвёл на меня приятное впечатление, но, что самое главное — наши взгляды на игру совпали. А это для меня очень важно.

Я прибыл в Нижний вчера вечером, и у меня ещё не было возможности полюбоваться видами города. Но в интернете я видел и стадион, и тренировочную базу. А сегодня воочию убедился в том, что стадион «Нижний Новгород» удивительный! А теперь хочется как можно скорее выйти на это футбольное поле. Будем своей игрой приносить радость нижегородским болельщикам», — приводит слова Кечкеша пресс-служба «Нижнего Новгорода».