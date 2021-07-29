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«Краснодар» не договорился с «Реалом Сосьедад» о покупке форварда Виллиана Жозе

Бразильский нападающий «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе мог продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 29-летним форвардом интересовался «Краснодар». Клуб РПЛ вёл переговоры с испанцами, однако договориться сторонам так и не удалось.

Жозе может продолжить карьеру в «Трабзонспоре», сейчас между клубами идут переговоры. «Реал Сосьедад» просит у турков € 8 млн за Виллиана, те, в свою очередь, готовы предложить максимум € 6 млн.

Вторую часть прошлого сезона Виллиан Жозе провёл в «Вулверхэмптоне» на правах аренды. Бразилец сыграл 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт Жозе с «Реалом Сосьедад» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 18 млн.

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