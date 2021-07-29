Украинский «Рух» создаст маскота-супергероя Рухмена

Львовский «Рух» представил нового маскота. Им стал импровизированный супергерой Рухмен, информирует официальный сайт клуба.

«Рухмен — наш украинский супергерой и потомок казаков. Выносливее Капитана Америки и быстрее Флэша, сильнее, чем Халк, и точнее, чем Человек-паук. Marvel им бы гордился, но он наш! А ещё у Рухмена есть уникальная суперсила — это заряжать всех вокруг положительной энергией и мотивировать на победу», — сообщает официальный сайт «Руха».

Фото: официальный сайт «Руха»

«Мы планируем представить клубного маскота в течение месяца. Производство костюма — сложный и трудоёмкий процесс. Мы не хотим делать стандартную куклу из поролона, в которой человеку будет жарко и душно. Напротив, наш Рухмен будет максимально диджитальним и современным. Так как такой подход заложен в философию нашего клуба», — заявил директор по развитию «Руха» Максим Мотин.