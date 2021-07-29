Украинский «Рух» создаст маскота-супергероя Рухмена

Львовский «Рух» представил нового маскота. Им стал импровизированный супергерой Рухмен, информирует официальный сайт клуба.
«Рухмен — наш украинский супергерой и потомок казаков. Выносливее Капитана Америки и быстрее Флэша, сильнее, чем Халк, и точнее, чем Человек-паук. Marvel им бы гордился, но он наш! А ещё у Рухмена есть уникальная суперсила — это заряжать всех вокруг положительной энергией и мотивировать на победу», — сообщает официальный сайт «Руха».
Фото: официальный сайт «Руха»
«Мы планируем представить клубного маскота в течение месяца. Производство костюма — сложный и трудоёмкий процесс. Мы не хотим делать стандартную куклу из поролона, в которой человеку будет жарко и душно. Напротив, наш Рухмен будет максимально диджитальним и современным. Так как такой подход заложен в философию нашего клуба», — заявил директор по развитию «Руха» Максим Мотин.
- 30 июля 2021
-
00:16
- 29 июля 2021
-
23:54
-
23:49
-
23:43
-
23:36
-
23:26
-
23:09
-
23:02
-
23:00
-
22:50
-
22:30
-
22:21
-
22:19
-
22:09
-
22:02
-
21:59
-
21:35
-
21:08
-
20:53
-
20:50
-
20:41
-
20:36
-
20:14
-
20:13
-
20:05
-
19:53
-
19:46
-
19:39
-
19:10
-
19:04
-
18:46
-
18:31
-
18:26
-
18:22
-
18:15