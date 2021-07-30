Алиоски, которым интересовался ЦСКА, подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии

Защитник сборной Северной Македонии Эзган Алиоски, который недавно покинул «Лидс Юнайтед», продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Футболист на правах свободного агента подписал контракт с местным «Аль-Ахли», сообщает пресс-служба арабского клуба.
Алиоски хотел подписать московский ЦСКА. Защитника предлагали также «Роме» и «Милану».
29-летний защитник провёл на чемпионате Европы 2020 года три матча в составе Северной Македонии. Защитник забил один гол — в ворота сборной Украины (1:2). Всего за национальную команду Алиоски провёл 46 матчей, забив девять мячей.
В минувшем сезоне Алиоски сыграл за «Лидс Юнайтед» в английской Премьер-лиге 36 матчей, забил два гола, отдал три результативных передачи. До «Лидса» македонский футболист выступал за швейцарские клубы «Лугано», «Шаффхаузен» и «Янг Бойз».
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