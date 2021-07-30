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Станислав Черчесов отказался возглавить сборную Ирака

Станислав Черчесов отказался возглавить сборную Ирака
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Иракская федерация футбола была заинтересована в приглашении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной и хотела провести с ним переговоры. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

«Иракская федерация футбола хотела назначить Черчесова наставником сборной страны. Перед тренером стояла бы задача вывести сборную на чемпионат мира в Катаре», — сказал один из источников «Чемпионату».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Черчесов отказался от переговоров, потому что был не готов снова возглавить сборную из-за отсутствия сил и эмоций.

Напомним, Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации, а тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года.

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