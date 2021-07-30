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Директор «Сассуоло»: может «Ювентусу» легче будет подписать Пьянича, чем Локателли…

Директор «Сассуоло»: может «Ювентусу» легче будет подписать Пьянича, чем Локателли…
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Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Карневали высказался о ситуации с возможным переходом 23-летнего полузащитника Мануэля Локателли в туринский «Ювентус», который проявляет интерес к игроку на протяжении долгого времени.

«Локателли хочет присоединиться к «Юве», но им нужно договориться с нами. У него есть предложение от «Арсенала» и другого английского клуба, который вступил в гонку за игроком, поэтому ему нужно сделать выбор…

Мы не продадим наших ключевых игроков позднее 8 августа. Может быть, «Ювентусу» легче будет подписать Миралема Пьянича из «Барселоны», чем Локателли...» — цитирует Карневали журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, Локателли успешно выступил на чемпионате Европы — 2020 в составе сборной Италии. Национальная команда уверенно преодолела групповой этап, в плей-офф одолела Австрию, Бельгию и Испанию, а в решающем матче переиграла Англию в серии пенальти.

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