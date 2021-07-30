Почеттино: представляю ли, что Мбаппе покинет «ПСЖ» бесплатно? Я не использую воображение

49-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино, возглавляющий французский «Пари Сен-Жермен», прокомментировал слухи о том, что звёздный нападающий Килиан Мбаппе сообщил ему, что покинет клуб на правах свободного агента.

«Мбаппе сказал мне, что не продлится? Это приватные разговоры. Но ни в коем случае Килиан не говорил со мной об этом. Можем ли мы представить, как он покидает клуб бесплатно? Я не использую воображение», — цитирует Почеттино журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован мадридский «Реал». Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.