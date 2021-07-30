Почеттино: представляю ли, что Мбаппе покинет «ПСЖ» бесплатно? Я не использую воображение

49-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино, возглавляющий французский «Пари Сен-Жермен», прокомментировал слухи о том, что звёздный нападающий Килиан Мбаппе сообщил ему, что покинет клуб на правах свободного агента.
«Мбаппе сказал мне, что не продлится? Это приватные разговоры. Но ни в коем случае Килиан не говорил со мной об этом. Можем ли мы представить, как он покидает клуб бесплатно? Я не использую воображение», — цитирует Почеттино журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован мадридский «Реал». Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.
- 30 июля 2021
-
03:12
-
02:50
-
02:08
-
01:29
-
00:50
-
00:29
-
00:16
- 29 июля 2021
-
23:54
-
23:49
-
23:43
-
23:36
-
23:26
-
23:09
-
23:02
-
23:00
-
22:50
-
22:30
-
22:21
-
22:19
-
22:09
-
22:02
-
21:59
-
21:35
-
21:08
-
20:53
-
20:50
-
20:41
-
20:36
-
20:14
-
20:13
-
20:05
-
19:53
-
19:46
-
19:39
-
19:10