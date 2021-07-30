«Вест Хэм» раздумывает над покупкой защитника сборной Украины

Защитник «Шахтёра» и сборной Украины Николай Матвиенко может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



Как сообщает 90min.com, интерес к 25-летнему футболисту сохраняет «Вест Хэм Юнайтед». Прошлым летом Николай был целью не только для «молотобойцев», но и для ряда других английских клубов. Сейчас лондонцы хотят укрепить центр обороны и рассматривают трёх игроков. Помимо Матвиенко, это Муктар Дьякаби из «Валенсии» и Курт Зума из «Челси».



Матвиенко является воспитанником «Шахтёра» и защищает цвета клуба на протяжении всей карьеры, не считая двух аренд в «Карпаты» и «Ворсклу». В сборную Украины вызывается с 2017 года. В прошлом сезоне Николай принял участие в 20 матчах украинской Премьер-лиги, забил один гол, отдал две результативные передачи и получил четыре жёлтые карточки.

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