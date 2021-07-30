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«То, чего все так долго ждали». Киевское «Динамо» презентовало форму на сезон-2021/2022

«То, чего все так долго ждали». Киевское «Динамо» презентовало форму на сезон-2021/2022
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Киевское «Динамо» продемонстрировало форму, в которой команда будет выступать на протяжении сезона-2021/2022. Домашний комплект формы выполнен в традиционных для динамовцев бело-голубых цветах. В гостевой форме сочетаются сразу несколько оттенков синего. Фотографии новой формы появились в «инстаграме» «Динамо».

«То, чего все так долго ждали», — подписали публикацию представители пресс-службы киевского «Динамо».

В минувшем сезоне «Динамо» под руководством Луческу стало чемпионом Украины. При этом после назначения румына фанаты киевлян стали протестовать и требовать его отставки, поскольку ранее он долгое время тренировал донецкий «Шахтёр», который является принципиальным соперником столичной команды. По итогу специалист стал первым, кому удалось взять титул с обоими украинскими грандами.

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