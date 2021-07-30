Карим Бензема вылечился от коронавируса
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема перенёс заражение коронавирусом, сообщает Marca.
После недельного карантина тест 33-летнего футболиста дал отрицательный результат. Сегодня, 30 июля, Карим вернётся к тренировкам с командой.
Напомним, Бензема выступил со сборной Франции на чемпионате Европы — 2020, где его команда сенсационно вылетела уже на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии в серии пенальти. После этого Карим находился в отпуске, откуда неделю назад вернулся в расположение «Реала» и узнал, что заразился коронавирусом.
Перед стартом сезона-2021/2022 «Реалу» предстоит провести ещё один товарищеский матч. 8 августа мадридская команда сыграет с «Миланом». Встреча состоится в Клагенфурте (Австрия).
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