Карим Бензема вылечился от коронавируса

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема перенёс заражение коронавирусом, сообщает Marca.



После недельного карантина тест 33-летнего футболиста дал отрицательный результат. Сегодня, 30 июля, Карим вернётся к тренировкам с командой.



Напомним, Бензема выступил со сборной Франции на чемпионате Европы — 2020, где его команда сенсационно вылетела уже на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии в серии пенальти. После этого Карим находился в отпуске, откуда неделю назад вернулся в расположение «Реала» и узнал, что заразился коронавирусом.



Перед стартом сезона-2021/2022 «Реалу» предстоит провести ещё один товарищеский матч. 8 августа мадридская команда сыграет с «Миланом». Встреча состоится в Клагенфурте (Австрия).

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