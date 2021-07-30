«Вильярреал» сыграл вничью с «Леванте», Иосифов остался на скамейке запасных

«Вильярреал» и «Леванте» сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 0:0.



Российский полузащитник «жёлтой субмарины» Никита Иосифов попал в заявку на матч, однако на поле так и не появился, проведя все 90 минут на скамейке запасных.

Видеообзор матча:

Напомним, Иосифов подписал контракт с «Вильярреалом» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на пять лет. Ранее Никита выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне 20-летний хавбек принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. За основную команду железнодорожников российский игрок выступал с 2019 года.

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