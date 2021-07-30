«Вильярреал» сыграл вничью с «Леванте», Иосифов остался на скамейке запасных
Поделиться
«Вильярреал» и «Леванте» сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Российский полузащитник «жёлтой субмарины» Никита Иосифов попал в заявку на матч, однако на поле так и не появился, проведя все 90 минут на скамейке запасных.
Напомним, Иосифов подписал контракт с «Вильярреалом» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на пять лет. Ранее Никита выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне 20-летний хавбек принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. За основную команду железнодорожников российский игрок выступал с 2019 года.
Главные фотографии из мира футбола. Подписывайся на наш «инстаграм».
Комментарии
- 30 июля 2021
-
10:49
-
10:45
-
10:25
-
10:25
-
10:13
-
09:48
-
09:47
-
09:29
-
09:26
-
03:12
-
02:50
-
02:08
-
01:29
-
00:50
-
00:29
-
00:16
- 29 июля 2021
-
23:54
-
23:49
-
23:43
-
23:36
-
23:26
-
23:09
-
23:02
-
23:00
-
22:50
-
22:30
-
22:21
-
22:19
-
22:09
-
22:02
-
21:59
-
21:35
-
21:08
-
20:53
-
20:50
Партнерский контент