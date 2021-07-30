Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вильярреал» сыграл вничью с «Леванте», Иосифов остался на скамейке запасных

«Вильярреал» сыграл вничью с «Леванте», Иосифов остался на скамейке запасных
Комментарии

«Вильярреал» и «Леванте» сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Российский полузащитник «жёлтой субмарины» Никита Иосифов попал в заявку на матч, однако на поле так и не появился, проведя все 90 минут на скамейке запасных.

Видеообзор матча:

Напомним, Иосифов подписал контракт с «Вильярреалом» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на пять лет. Ранее Никита выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне 20-летний хавбек принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. За основную команду железнодорожников российский игрок выступал с 2019 года.

Главные фотографии из мира футбола. Подписывайся на наш «инстаграм».

«У мальчика есть магия». Как молодой россиянин Иосифов дебютировал за испанский клуб «У мальчика есть магия». Как молодой россиянин Иосифов дебютировал за испанский клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021