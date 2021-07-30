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«Крылья Советов» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Крылья Советов» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 30 июля, состоится матч «Крылья Советов» — «Спартак». Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

В 1-м туре «Крылья Советов» на своём поле уступили «Ахмату» (1:2). В свою очередь «Спартак» на выезде проиграл «Рубину» (0:1).

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и пробился в квалификацию Лиги чемпионов. «Крылья Советов» финишировали первыми в Футбольной национальной лиге и добились повышения в классе.

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