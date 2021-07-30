«Арсенал» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 30 июля, состоится матч «Арсенал» — «Рубин». Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).
В 1-м туре «Арсенал» на выезде проиграл «Локомотиву» (1:3). В свою очередь «Рубин» на своём поле одолел «Спартак» (1:0).
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Арсенал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и избежал вылета в Футбольную национальную лигу. «Рубин» финишировал четвёртым и пробился в квалификацию Лигу конференций.
- 30 июля 2021
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