Романцев: при Витории клуб моментами напоминает «Спартак» наших золотых времён

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал первые матчи клуба под руководством нового наставника Руя Витории.



«Если говорить о предсезонном турнире, то в нём команда выглядела уверенно и показала интересный футбол, моментами напоминая «Спартак» наших золотых времён. Думаю, что в этом есть заслуга и Тедеско, оставившего Витории крепкий коллектив с характером и игровыми наработками. Так что португальцу есть с чем двигаться дальше.



Думаю, тема раннего выхода «Спартака» на пик формы всплыла после стартовой неудачи «Спартака» в Казани. Ясно, что после яркой победы на предсезонном турнире болельщики ждали от команды продолжения банкета. Потому поражение от растущего на глазах «Рубина» было воспринято так болезненно. Но, поверьте, не всё так мрачно. Да, были необъяснимые ошибки Жиго в обороне и Игнатова в завершении. Хуже обычного смотрелись Ларссон с Промесом. Но спартаковцы очень прилично провели первый тайм. Порадовала уверенность Рассказова, несколько раз выручал Максименко. А в обойме есть ещё Крал с Мирзовым и Бакаевым, которому пора возвращать свою игру. После этой осечки нужно провести срочную работу над ошибками», — цитирует Романцева «Спорт-экспресс».

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