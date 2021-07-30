«Манчестер Юнайтед» представил выездную форму на сезон-2021/2022

«Манчестер Юнайтед» продемонстрировал выездной комплект формы на сезон-2021/2022, сообщает пресс-служба клуба.

Экипировка выполнена в бело-голубых цветах. Клуб отмечает, что форма вдохновлена силой молодости и невероятными достижениями, которые можно достичь при вере в себя и готовности отстаивать свои идеи. Техническим спонсором «Манчестер Юнайтед» является компания adidas.



Ранее «Манчестер Юнайтед» приобрёл у дортмундской «Боруссии» полузащитника сборной Англии Джейдона Санчо. По информации СМИ, в ближайшее время к «красным дьяволам» должен присоединиться защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан. А главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер продлил контракт с английским клубом.