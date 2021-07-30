Миятович: Азар практически ничего не делал два сезона. Для «Реала» это большая проблема

Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович поделился мыслями о ситуации нападающего «сливочных» Эдена Азара в преддверии сезона-2021/2022.
«Не знаю, что сказать об Азаре. Он практически ничего не делал два сезона. Для «Реала» это очень большая проблема. В современном футболе недостаточно быть хорошим футболистом, нужно соответствовать плотному расписанию матчей. Я верю в Эдена, но до настоящего момента не имел возможности на него посмотреть», — приводит слова Миятовича Cadena Ser.
Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года за € 115 млн. До этого он семь лет защищал цвета «Челси», а в начале карьеры играл за «Лилль». В завершившемся сезоне 30-летний форвард принял участие в 14 матчах испанской Примеры, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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