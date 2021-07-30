«Эвертон» рассматривает покупку защитника Думфриса, ярко сыгравшего за Нидерланды на Евро
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Защитник ПСВ и сборной Нидерландов Дензел Думфрис может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает Liverpool Echo, над покупкой 25-летнего футболиста раздумывает «Эвертон». Дензел нравится спортивному директору «ирисок» Марселю Брандсу. В настоящее время кандидатура Думфриса обсуждается с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом.
Думфрис защищает цвета ПСВ с 2018 года, а до этого выступал за «Херенвен» и «Спарту». В прошлом сезоне игрок принял участие в 41 матче во всех турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами.
Этим летом Думфрис ярко выступил в составе сборной Нидерландов на чемпионате Европы — 2020, однако команда вылетела на стадии 1/8 финала, сенсационно проиграв Чехии.
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