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«Эвертон» рассматривает покупку защитника Думфриса, ярко сыгравшего за Нидерланды на Евро

«Эвертон» рассматривает покупку защитника Думфриса, ярко сыгравшего за Нидерланды на Евро
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Защитник ПСВ и сборной Нидерландов Дензел Думфрис может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Liverpool Echo, над покупкой 25-летнего футболиста раздумывает «Эвертон». Дензел нравится спортивному директору «ирисок» Марселю Брандсу. В настоящее время кандидатура Думфриса обсуждается с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом.

Думфрис защищает цвета ПСВ с 2018 года, а до этого выступал за «Херенвен» и «Спарту». В прошлом сезоне игрок принял участие в 41 матче во всех турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Этим летом Думфрис ярко выступил в составе сборной Нидерландов на чемпионате Европы — 2020, однако команда вылетела на стадии 1/8 финала, сенсационно проиграв Чехии.

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