«Краснодар» сделал предложение о покупке игрока «Бенфики», которым интересовался «Спартак»

Полузащитник «Бенфики» Габриэл Пирес может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает O Jogo. Клуб уже сделал предложение о покупке игрока в размере € 8 млн.
Сам бразильский опорный полузащитник не особенно впечатлён предложением «Краснодара» и может отказаться от переезда в Россию. Тем не менее футболист готов изменить своё мнение, если «Краснодар» предложит контракт с зарплатой не менее € 1,5 млн в год, которые он сейчас зарабатывает в «Бенфике».
Напомним, «Спартак» Руя Витории — возможный вариант, учитывая, что у них есть возможность заплатить € 10 млн, которые требуют «орлы» за Габриэла. За ситуацией также следят испанский «Алавес» и ряд клубов Примеры. В Испании Габриэл уже выступал, защищая цвета «Леганеса». Также полузащитник выступал за «Ювентус», он является выпускником академии туринцев.
В минувшем сезоне Габриэл провёл в чемпионате Португалии 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи. Transfermarkt оценивает бразильца в € 7 млн.
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