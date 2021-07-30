«Я снова тот же». Артём Дзюба обратился к болельщикам

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба выступил с обращением к болельщикам после старта сезона-2021/2022.



«Всем хорошего дня и солнечного настроения! Всё, я возвращаюсь. Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Хватит переживать за чемпионат Европы, за всё-всё, а то так можно уйти не туда. Я снова всё тот же. Новый сезон уже стартовал, будем стараться — никаких для нас границ. Спасибо всем за вашу доброту, переживания, всё нормальненько. Попереживали и хватит», — сказал Дзюба в «сториз» своего «инстаграма».

Видеообращение Дзюбы:

Этим летом сборная России с Дзюбой в составе выступила на чемпионате Европы — 2020. Команда не сумела преодолеть групповой этап, заняв последнее, четвёртое место в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.

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