Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт близок к переходу в «Вест Хэм»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт может перейти в «Вест Хэм», сообщает Sport.es.
По информации источника, стороны уже договорились о переходе форварда за € 15 млн. Тем не менее пока сделка не завершена: 30-летнего футболиста не устраивают условия, предлагаемые «молотобойцами» по личному контракту.
Напомним, Брейтуэйт стал игроком «Барселоны» в феврале 2020 года. Трансфер футболиста из «Леганеса» обошёлся каталонскому клубу в € 18 млн. Всего датчанин принял участие в 53 матчах за «Барселону», забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб получил предложения о трансфере футболиста от «Вест Хэм Юнайтед», «Норвич Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион», а также от неназванного российского клуба. Отмечается, что предложение из России является привлекательным как для футболиста, так и для «Барселоны».
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