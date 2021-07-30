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На матче ЦСКА — «Локомотив» смогут присутствовать до 3000 зрителей

На матче ЦСКА — «Локомотив» смогут присутствовать до 3000 зрителей
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ЦСКА выступил с заявлением, в котором рассказал о доступе болельщиков на матч второго тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и согласно требованиям Управления Роспотребнадзора по САО г. Москвы и на основании Постановления №18 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю., на матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Локомотив» смогут присутствовать до 3000 зрителей.

Посетить предстоящую игру 31 июля смогут владельцы сезонных абонементов, получившие на свой электронный адрес, указанный при покупке, соответствующее письмо. Начало матча — в 20:00 мск.

Для доступа на стадион у всех зрителей должны быть QR-коды, которые введены мэрией для вакцинированных, переболевших коронавирусной инфекцией либо сдавших отрицательный ПЦР-тест (не ранее трёх суток до даты матча).

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